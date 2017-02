A l’initiative des membres résidents permanents, le Bazarnaom crée des Journées Pro les organisateurs (festival, programmation annuelle,...) et les équipes artistiques régionales. Il s'agit de contribuer à valoriser les potentiels artistiques locaux et de favoriser la vente des spectacles proposés. Ces journées sont conviviales et permettent une rencontre détendue entre professionnels du spectacle et équipes artistiques.